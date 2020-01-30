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30 января • обновлено в 22:21
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Российского нокаутера с 19 победами вырубили за 33 секунды - видео нокаута

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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Ефремов (19-9-1) потерпел унизительное поражение от болгарина Николы Дипчикова (17-7-1).

Поединок в среднем весе состоялся в Краснодаре в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно. Уже на 33-й секунде боя Дипчиков эффектно поймал оппонента на контратаке и сразу же добил его.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин Александр Бобров потерпел уничтожительное поражение на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге.

Поединок в среднем весе против дагестанского бойца Мусы Мусаева завершился досрочно. Во втором раунде Бобров пропустил сильнейший апперкот, который сделал из его носа кровавое месиво.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Место
Россия Екатеринбург
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