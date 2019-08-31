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Российского чемпиона удушили гильотиной в дебютном бою в UFC - опубликовано видео

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Двукратный чемпион Европы по боевому самбо Хадис Ибрагимов неудачно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

24-летний дагестанец проиграл в третьем раунде южнокорейцу Да Ун Джану на турнире UFC Fight Night 157 в Китае.

Ибрагимов - Да Ун Джан

Ибрагимов - Да Ун Джан

Россиянин лидировал в первых двух раундах, выбрасывая огромное количество ударов. В заключительной пятиминутке Джан воспользовался усталостью Ибрагимоваа, и за три минуты до конца матча прямо в стойке замкнул на его шее удушающий прием "гильотину".

OBOZREVATEL предлагает своим читателя посмотреть, как это было.

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Рефери в Крыму задушил украинского бойца после нокаута

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа знаменитый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) удушающим приемом победил 30-летнего американца Дэвида Рикелза (21-6-0, США).

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Тема
UFC
Место
Китай
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