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Российского чемпиона лишили победы за подлую выходку на Универсиаде — опубликовано видео

Российского чемпиона лишили победы за подлую выходку на Универсиаде — опубликовано видео
Момент попал в телетрансляцию
4.4тЧитать материал на украинском

Российского лыжника Ивана Якимушкина лишили "золота" финала мужского спринта на Универсиаде после подлого поступка.

Александр Терентьев лидировал в забеге, но идущий позади Якимушкин схватил его за палку в попытке замедлить. Терентьев вырвал инвентарь, но на финише стал только вторым, а Якимушкин пересек финишную черту первым.

Судьи рассмотрели эпизод и подтвердили вину победителя. Якимушкина дисквалифицировали, Терентьева переместили на первое место. Вторым стал казахстанский лыжник Ассет Дюссенов, третьим – представитель России Андрей Собакарев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярске, где со 2 по 12 марта проходит Всемирная зимняя Универсиада, из-за приезда Путина отбеливали снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. В центре города грязные сугробы посыпали из мешков белым снегом.

Напомним, что Украина бойкотирует Универсиаду в России.

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Тема
Универсиада
Место
РоссияКрасноярск
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Бред какой то. Как можно ухватить кого то за палку когда у тебя самого в руке палка??? Если что то и было то скорее всего непреднамеренное зацепление.
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Бурмака Роман
Бурмака Роман
Чего разгалделись? Всё по скрепам!!!
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