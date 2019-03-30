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Российского бойца жесткого наказали за срыв чемпионского боя

2.3тЧитать материал на украинском

Россиянин Али Багов за день до чемпионского боя против своего соотечественника Хусейна Халиева отказался от участия. Боец смешанного стиля на официальном взвешивании перед поединком Absolute Championship Akhmat (ACA) в Краснодаре превысил лимит на 1,7 кг.

Атлетическая комиссия несмотря на это допустила Багова к соревнованиям, однако сам боец отказался от поединка. Теперь россиянина жестоко накажут за такое решение.

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Али Багов

Али Багов

instagram.com/ali_hulk_bagov

"За срыв титульного противостояния решением Атлетической комиссии лиги Багов будет отстранен от участия в турнирах организации на срок шесть месяцев с сохранением контракта. Также на Багова будут наложены штрафные санкции, предусмотренные контрактом", - цитирует президента Лиги ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец Роман Долидзе не сможет дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 20 апреля в России. У нашего спортсмена возникли проблемы с получением визы в РФ.

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Тема
MMA
Место
РоссияКраснодар
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