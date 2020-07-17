Российского бойца выгнали из UFC из-за татуировки секунданта.

Российского бойца Романа Богатова уволили из UFC за "неонацистскую" татуировку его секунданта Алексея Кисера.

Журналист Чисанга Малата обратил внимание на то, что на правом локте тренера Богатова изображено "черное солнце", и опубликовал скриншот момента у себя в Twitter.

"Кошмар! У тренера Богатова есть неонацистская татуировка", – подписал Малата свою публикацию.

Пост о татуировке секунданта Богатова Twitter Чисанги Малаты

Татуировка секунданта Богатова Twitter Чисанги Малаты

Кисер, который также является профессиональным бойцом, был снят с турнира UFC Fight Night 172, в рамках которого он на коротком уведомлении согласился участвовать в поединке, а Богатова якобы уволили. Кисер подтвердил, что его контракт с UFC был аннулирован.

Отметим, что для Богатова бой против бразильца Леонардо Сантоса на UFC 251 был дебютным под эгидой промоушена. Он проиграл своему сопернику единогласным решением судей. Во время поединка с россиянина было снято два очка за запрещенные удары в пах и голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны все результаты турнира UFC 251 и опубликованы видео боев.