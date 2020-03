Российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева освистали после боя с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке, США.

На 38-й секунде Куцелаба пропустил серию мощных ударов, стал шататься и рефери остановил поединок, что вызвало негодование у молдавского бойца.

После объявления россиянина победителем, американская публика стала громко выражать недовольство Анкалаевым.

Российский спортсмен в ответ показал им средний палец руки.

#UFCNorfolk The truth is Ankalaev got robbed pic.twitter.com/2bbUgQxihx