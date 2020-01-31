Российского бойца ММА вырубили за полминуты: спортивные итоги 30 января

Россиянина Алексея Ефремова нокаутировали в бою ММА, а в фигурном катании разразился новый секс-скандал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 30 января.

Кроме того, жена Коби Брайанта впервые выступила с заявлением о гибели баскетболиста. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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