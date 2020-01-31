Главная Новости
31 января • обновлено в 09:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российского бойца ММА вырубили за полминуты: спортивные итоги 30 января

406
Читать материал на украинском

Россиянина Алексея Ефремова нокаутировали в бою ММА, а в фигурном катании разразился новый секс-скандал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 30 января.

Кроме того, жена Коби Брайанта впервые выступила с заявлением о гибели баскетболиста. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Российского нокаутера с 19 победами вырубили за 33 секунды – видео удара

Кинси Волански разделась, почтив память Коби Брайанта: спортивные итоги 29 января

В Москве турнир завершился грандиозным побоищем (видео 18+)

Жена Брайанта выступила с первым заявлением после гибели баскетболиста

"Никто не сможет": экс-чемпион мира предсказал исход боя Ломаченко против Лопеса

Падение Путина: опубликовано видео топ-100 спортивных фейлов десятилетия

"Тебя найдут и убьют": Россию назвали кошмарным регионом мирового MMA

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Гибель Коби Брайанта" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Гибель Коби Брайанта MMA
Персоны
Кинси Волански Анатолий Ломаченко Теофимо Лопес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги