Российского бойца MMA нокаутировали редчайшим ударом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Бухтояров потерпел поражение на турнире Belarusian Fighting Championship BFC 55 в Минске от местного спортсмена Вадима Ролича.

Поединок в весе до 93 кг завершился в первом же раунде. 29-летний россиянин захватил ногу соперника и перевел схватку в партер. Иван проводил болевой прием на ахилл, забыв совсем о защите. В этот момент Ролич отлично попал бэкфистом в челюсть и выключил Бухтоярова.

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защиты против него часто не наработаны. В истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было всего 7 случаев нокаутом бэкфистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этом же турнире 22-летний бельгийский боец чеченского происхождения Рустам Сербиев потерпел разгромное поражение.

Поединок в весовой категории до 77 килограммов против 18-летнего белоруса Артема Бабашко завершился нокаутом на 19-й секунде.