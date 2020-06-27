Российского бойца MMA нокаутировали редчайшим ударом
Ивана Бухтоярова нокаутируют на Belarusian Fighting Championship BFC 55. кадр из видео
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Бухтояров потерпел поражение на турнире Belarusian Fighting Championship BFC 55 в Минске от местного спортсмена Вадима Ролича.
Поединок в весе до 93 кг завершился в первом же раунде. 29-летний россиянин захватил ногу соперника и перевел схватку в партер. Иван проводил болевой прием на ахилл, забыв совсем о защите. В этот момент Ролич отлично попал бэкфистом в челюсть и выключил Бухтоярова.
Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защиты против него часто не наработаны. В истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было всего 7 случаев нокаутом бэкфистом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этом же турнире 22-летний бельгийский боец чеченского происхождения Рустам Сербиев потерпел разгромное поражение.
Поединок в весовой категории до 77 килограммов против 18-летнего белоруса Артема Бабашко завершился нокаутом на 19-й секунде.