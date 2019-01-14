Российский волейболист выбросился из окна: подробности трагедии

23-летний российский волейболист Никита Марченко выбросился из окна после того, как влез в крупные долги, играя на тотализаторе.

В предсмертной записке молодой человек откровенно рассказал о том, что брал деньги в кредит для того, чтобы продолжать играть, сообщает "Спорт-Экспресс".

Никита Марченко sports.ru

"Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить. Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Не буду вдаваться в подробности, в двух словах – проиграл все. Поэтому сейчас я на краю, скорее всего, вы меня больше не увидите. Устал от всего. Зарплату, которую обещали, не платят, должны больше миллиона. Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать", – написал Марченко.

Тelegram-канал "Мутко против"

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