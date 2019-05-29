Российский спортсмен погиб на тренировке: жуткий момент попал на видео

Смертельной трагедией закончилась тренировка 18-летнего члена сборной России по виндсерфингу Артема Акимова, который погиб в акватории Невской губы, столкнувшись с пассажирским теплоходом "Метеор".

Директор спортивной школы по парусному спорту "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге Наталья Федорова до сих пор находится в шоке от случившегося.

Артем Акимов moika78

"Артем Акимов — опытнейший спортсмен, член сборной России, недавно отобрался на первенство мира по виндсерфингу. К нему он и готовился. Акваторию Малой Невки и Петровского фарватера Артем знал досконально", — цитирует Федорову newsru.com.

Столкновение виндсерфа с "Метеором" попало в объективы уличных камер. По предположению директора спортивной школы, Акимов и капитан теплохода не видели друг друга.

Сразу после столкновения была развернута поисково-спасательная операция в ходе которой было найдено тело спортсмена и его снаряжение. Личность Акимова удалось установить только по найденным обломкам доски.

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с аргентинской футбольной командой "Cicles Club Lavalle", которая направлялась на очередную игру, упал с 200 метрового обрыва.

В результате ужасной катастрофы погибли 13 человек, среди которых четыре футболиста. Еще 20 получили ранения

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