Тренер смешанных боевых искусств (ММА) из Санкт-Петербург избил продавщицу магазина в крымском Новом Свете, которая попросила его надеть медицинскую маску.

Продавец отказалась обслуживать мужчину со спутницей без масок. Вскоре спортсмен вернулся и демонстративно плюнул в продавщицу. Женщина кинула в тренера банку с консервацией, но не попала, после чего гость из Питера вытащил работницу торговли на улицу, где нанес ей несколько ударов.

"Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями", — рассказала местным СМИ пострадавшая Гузель Окорокова.

Пострадавшая Гузель Окорокова

По словам крымчанки, в госпитализации ей отказали из-за коронавируса. Ей вкололи обезболивающее, но когда эффект прошел, продавщицу стало тошнить, у нее кружилась голова, болела груди, а на лице и животе оказались гематомы.

Нападавший во время опроса полицией несколько раз хвастался, что занимается ММА, и упомянув свой тренерский статус.

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