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9 мая • обновлено в 11:07
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Российский тренер ММА избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску - момент попал на видео

5.5т
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Тренер смешанных боевых искусств (ММА) из Санкт-Петербург избил продавщицу магазина в крымском Новом Свете, которая попросила его надеть медицинскую маску.

Продавец отказалась обслуживать мужчину со спутницей без масок. Вскоре спортсмен вернулся и демонстративно плюнул в продавщицу. Женщина кинула в тренера банку с консервацией, но не попала, после чего гость из Питера вытащил работницу торговли на улицу, где нанес ей несколько ударов.

"Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями", — рассказала местным СМИ пострадавшая Гузель Окорокова.

Пострадавшая Гузель Окорокова

Пострадавшая Гузель Окорокова

По словам крымчанки, в госпитализации ей отказали из-за коронавируса. Ей вкололи обезболивающее, но когда эффект прошел, продавщицу стало тошнить, у нее кружилась голова, болела груди, а на лице и животе оказались гематомы.

Нападавший во время опроса полицией несколько раз хвастался, что занимается ММА, и упомянув свой тренерский статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове жестоко избили журналиста, снимавшего нарушителей карантина.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
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Петров Василий
Петров Василий
Так, вроде, никто продавщицу на улицу не вытаскивал. Она сама выбежала и затеяла драку.
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0
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Pollak John
Pollak John
ватнички в своём стиле . Менталитет никуда не денешь .
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1
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
рюзге мирь пришель...
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