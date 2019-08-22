Российский танцор ударил партнершу в лицо на ЧМ: спортивные итоги 21 августа

На чемпионате мира по танго российский танцор ударил партнершу, а в Португалии забили самый невероятный гол в истории футбола.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 21 августа.

Кроме того, испанский футболист Сито Риера унизительно высказался об Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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