Российский сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год.

На своей странице в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга в Кабардино-Балкарской Республике Бетал Губжев сообщил эту информацию и выразил соболезнования его родным и близким. Причина смерти не уточняется.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", – написал Губжев.

Бетал Губжев сообщил о смерти Хатохова Instagram Бетала Губжева

В 2003 году, когда Хатохову было 3,5 года, его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в этом возрасте. Тогда он весил 48 килограммов и имел 32-й размер ноги. В 9 лет его вес составлял около 147 кг, а в 17 – 230 кг. Перед совершеннолетием Джамбулат похудел до 176 кг.

Согласно информации издания "Комсомольская правда", ему удалось это благодаря жесткому контролю тренера, который следил за каждой порцией еды, употребляемой Хатоховым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-кратный чемпион мира по борьбе умер в Харькове от коронавируса.