Российский экстремал установил рекорд, протащив Airbus: видео

Россиянин Денис Вовк установил неофициальный рекорд по трек-пулу (тяга в специальной упряжке авто, фуры, самолета, поезда и т.д. – ред.), протащив несколько метров самолет Airbus A-319.

При первой попытке Вовк смог сдвинуть 43-тонный лайнер на метр, а при второй – на целых четыре метра, сообщает НТВ.

"Ничего тяжелого нет. Главное, отработать без ошибок. Я хотел показать, что все реально, главное верить в себя и работать", – признался экстремал.

По словам организаторов, чтобы сдвинуть Airbus A-319 нужно как минимум 13 человек. Кроме того, попытки протянуть настолько тяжелое транспортное средство предпринимают атлеты весом более 150 кг, а Вовк весит менее 90.

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