Российский экипаж переехал зрителя во время ралли "Дакар-2019": опубликовано жуткое видео

Во время пятого этапа ралли в Дакаре произошел ужасный инцидент. Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" потерял контроль и наехал на одного из зрителей.

После старта у автомобиля вышел из строя редуктор переднего моста. Водителю пришлось ехать на заднем приводе. На одном из подъемов грузовик пытался объехать толпу, стоявшую на трассе. Люди разбежались в разные стороны, а одному из болельщиков не удалось избежать столкновения из-за сыпучего песка. "КАМАЗ" задним колесом наехал на зрителя, но пилот грузовика не видел этого момента, сообщает пресс-служба команды.

Организаторы рассмотрели эпизод и приняли решение дисквалифицировать "Камаз-мастер" с гонки. При этом команда обещала помочь с лечением пострадавшего болельщика.

Ралли "Дакар-2019" kamazmaster.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, 25 ноября, состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Заключительный, 18-й этап элитного автопервенства прошел в Абу-Даби и ознаменовался тяжелой аварией на первом круге.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!