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Российский экипаж переехал зрителя во время ралли "Дакар-2019": опубликовано жуткое видео

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Во время пятого этапа ралли в Дакаре произошел ужасный инцидент. Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" потерял контроль и наехал на одного из зрителей.

После старта у автомобиля вышел из строя редуктор переднего моста. Водителю пришлось ехать на заднем приводе. На одном из подъемов грузовик пытался объехать толпу, стоявшую на трассе. Люди разбежались в разные стороны, а одному из болельщиков не удалось избежать столкновения из-за сыпучего песка. "КАМАЗ" задним колесом наехал на зрителя, но пилот грузовика не видел этого момента, сообщает пресс-служба команды.

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Чудом не погиб: российский гонщик попал в жуткую аварию — видео

Организаторы рассмотрели эпизод и приняли решение дисквалифицировать "Камаз-мастер" с гонки. При этом команда обещала помочь с лечением пострадавшего болельщика.

Ралли

Ралли "Дакар-2019"

kamazmaster.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, 25 ноября, состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Заключительный, 18-й этап элитного автопервенства прошел в Абу-Даби и ознаменовался тяжелой аварией на первом круге.

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Parrish Mildred
Parrish Mildred
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював Tри місяці і місяць Tому чек Cклав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Московия в своем репертуаре . Мы не видели , мы не знали и это вообще не мы , нас там не было 😂
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Доктор чмо , А также читай бендеровских новости на Ивано-Франковщине мужчина забил до смерти 5-месячного ребенка.
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Доктор чмо, они там были и окажут лечение пострадавшему
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