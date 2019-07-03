ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Российский депутат принял участие в соревнованиях и умер

530Читать материал на украинском

Российский триатлонист Виталий Дерягин погиб на соревнованиях в Финляндии. Спортсмену стало плохо во время заплыва. Дерягина доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

"Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела", — рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.

Дерягин также являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва, заместителем генерального директора по закупкам АО "Эссен Продакшн АГ".

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Виталий Дерягин

Виталий Дерягин

соцсети

Новости
Найден труп: известная футболистка решила поплавать голышом и утонула

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самая красивая киберспортсменка России умерла нелепой смертью

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel