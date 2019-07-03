Российский депутат принял участие в соревнованиях и умер

Российский триатлонист Виталий Дерягин погиб на соревнованиях в Финляндии. Спортсмену стало плохо во время заплыва. Дерягина доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Виталий Дерягин соцсети

"Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела", — рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.

Дерягин также являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва, заместителем генерального директора по закупкам АО "Эссен Продакшн АГ".

Виталий Дерягин соцсети

Виталий Дерягин соцсети

Виталий Дерягин соцсети

Виталий Дерягин соцсети

Виталий Дерягин соцсети

Виталий Дерягин соцсети

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