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Российский чемпион внезапно умер на сборах в Болгарии

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15-летний российский ватерполист Виталий Смирнов умер на сборах в Болгарии. Спортсмен скончался во время тренировки от внезапной остановки сердца.

"22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия", — говорится в заявлении пресс-службы ФВПР.

Смирнов выступал за сборную Санкт-Петербурга, в составе которой завоевал "золото" на Спартакиаде в 2019 году. Также ватерполист являлся кандидатом в юниорскую команду России. Смирнов был кандидатом в мастера спорта.

Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

Соцсети

Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

Соцсети

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время тренировки скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области. Спортсменка совершала пробежку перед очередными соревнованиями, но упала в траву.

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водные виды спорта
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