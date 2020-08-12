Российский чемпион Европы по пауэрлифтингу по версии IPL и WRPF Александр Седых получил тяжелую травму на чемпионате Европы по версии WRPF в подмосковном Долгопрудном.

Во время приседания с 400-килограммовой штангой у спортсмена не выдержали колени и он упал, уронив на себя снаряд. От смерти Седых спасли страховочные ремни, которыми был оборудован помост.

Видео снял один из болельщиков.

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По информации Sport24, атлета на машине скорой помощи увезли в больницу, где экстренно оперировали. Сложнейшая операция длилась шесть часов.

"Прогнозы таковы – два месяца лежать, ногами не двигать. Потом заново учится ходить, ну и восстанавливаться. Квадрицепсы пришили двойным швом, колени собрали заново", – рассказал о ходе восстановления сам спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трагический эпизод произошел на открытом чемпионате города Шахты по пауэрлифтингу. Российский спортсмен умер, уронив на себя 180-килограммовую штангу