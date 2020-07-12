Российский чемпион UFC назвал американского бойца проституткой

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал слова в свой адрес со стороны экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо.

"Это очередное... Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли. Выскочит сейчас, то убежал, то опять выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, и я не обращаю внимание. Я подерусь с любым, кого мне дадут", – рассказал Ян на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире UFC 251 Ян нокаутировал в пятом раунде экс-чемпиона UFC Жозе Альдо. Сехудо объявил о завершении карьеры после турнира UFC 249.

После поединка Сехудо у себя в Twitter назвал россиянина "уродливой картошкой".