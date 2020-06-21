Российский чемпион проиграл в главном бою UFC Вегас 3

Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков потерпел поражение от Кертиса Блейдса.

Главный бой турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США) завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего американца: 48-46, 48-47, 49-46.

Большая часть поединка прошла при явном преимуществе Блейдса, который легко переводил бой в партер. 31-летний россиянин нанес большее число точных ударов (127:116), однако на итоговый результат это не повлияло. Американский боец провел 25 тейкдаунов (14 у Волкова) и добыл победу.

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Кертис Блейдс

Для Блейдса эта победа стала 14-й в карьере и 4-й подряд. Волков имеет на своём счету 31 победу и 8 поражений в MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод с участием рефери произошел на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Serbian Battle Championship 28, который прошел в сербском городе Оджаци.

После того, как Славолюб Митич отправил Адриана Радовановича в тяжелый нокаут ударом в голову, арбитр хотел быстро остановить бой, однако из-за спешки подскользнулся, улетев на канвас октагона.