Российский чемпион Европы попался на краже продуктов

Чемпион Европы 2017 года по тяжелой атлетике чеченский спортсмен Адам Малигов объявлен полицией в розыск за совершение кражи в одном из продуктовых магазинов Москвы.

По информации телеграм-канала Baza, Малигов пытался вынести из крупного супермаркета продуктов на 6 тысяч рублей. Охрана магазина отследила спортсмена по камерам наблюдения и задержала его на выходе. Чеченец попытался подраться с охранниками, но потом сдался полиции.

Адам Малигов

В отделении Малигов провел несколько часов в камере, после чего его отпустили под подписку. Однако вскоре, чемпион отключил телефон и не явился к следователю в назначенное время.

По данным "Рен-ТВ", это не первый подобный эпизод с участием Малигова - в феврале его задерживали за такое же преступление.

Адам Малигов, кроме золодой медали чемпионата Европы 2017 года, также является серебряным призером ЧЕ-2014. В 2016 году он был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (8-0, 4 KO) признался, что в 2011 году на чемпионате мира в Азербайджане попался на мелкой краже в одном из магазинов.

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