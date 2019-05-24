Российский боец зверским нокаутом "вырубил" американца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев на турнире под эгидой Professional Fighters League (PFL), отправил в тяжелейший нокаут американца Деймона Джексона.

Видео жесточайшего удара появилось в Twitter-аккаунте организации. На кадрах видно, что уже на 10-й секунде боя Хайбулаев в прыжке ударил соперника коленом в голову. Джексон упал на настил и не сумел подняться самостоятельно. Как выяснилось, нокаут российского бойца стал самым быстрым в истории PFL.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 травня 2019 р.

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Дагестанский боец Мовлид Хайбулаев пока не знает горечи поражений. Он выигрывал в каждом из 14 поединков по правилам ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире ONE Championship: Enter the Dragon в Сингапуре боец смешанных единоборств MMA Сэйдж Норткатт неудачно дебютировал в азиатском промоушене, проиграв нокаутом от бразильца Космо Александре.

Это поражение обернулась большими проблемами для здоровья бойца. Американцу пришлось перенести 9-часовую операцию на лице, так как врачи диагностировали у него 8 переломов лицевых костей и в срочном порядке провели хирургическое вмешательство.

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