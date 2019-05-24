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/Другие виды спорта

Российский боец зверским нокаутом "вырубил" американца

4.3тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев на турнире под эгидой Professional Fighters League (PFL), отправил в тяжелейший нокаут американца Деймона Джексона.

Видео жесточайшего удара появилось в Twitter-аккаунте организации. На кадрах видно, что уже на 10-й секунде боя Хайбулаев в прыжке ударил соперника коленом в голову. Джексон упал на настил и не сумел подняться самостоятельно. Как выяснилось, нокаут российского бойца стал самым быстрым в истории PFL.

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Дагестанский боец Мовлид Хайбулаев пока не знает горечи поражений. Он выигрывал в каждом из 14 поединков по правилам ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире ONE Championship: Enter the Dragon в Сингапуре боец смешанных единоборств MMA Сэйдж Норткатт неудачно дебютировал в азиатском промоушене, проиграв нокаутом от бразильца Космо Александре.

Это поражение обернулась большими проблемами для здоровья бойца. Американцу пришлось перенести 9-часовую операцию на лице, так как врачи диагностировали у него 8 переломов лицевых костей и в срочном порядке провели хирургическое вмешательство.

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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине траур. По всей стране приспущены шаровары.
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Юг Руси
Юг Руси
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Куни Чан
Куни Чан
Тварь какая, будь это украинец вот был бы молодец, а выруби он москаля так ваще МОЩНЫЙ херой, да?
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CARGO 100
CARGO 100
Куни Чан, лысочубатые даже не полными отделениями только в плен сдаются, но виноват навигатор ... Я про 8-ых, двое не успели ...
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