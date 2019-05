Российский боец зверским нокаутом "вырубил" американца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев на турнире под эгидой Professional Fighters League (PFL), отправил в тяжелейший нокаут американца Деймона Джексона.

Видео жесточайшего удара появилось в Twitter-аккаунте организации. На кадрах видно, что уже на 10-й секунде боя Хайбулаев в прыжке ударил соперника коленом в голову. Джексон упал на настил и не сумел подняться самостоятельно. Как выяснилось, нокаут российского бойца стал самым быстрым в истории PFL.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5