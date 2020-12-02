Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:58, 2.12.2020 Обновлено: 17:00, 2.12.2020

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Гаджимурад Антигулов принял участие в массовой драке на свадьбе в Дагестане.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на столах не было спиртных напитков, а спортсмен хотел выпить, поэтому принес их с собой. К нему несколько раз подходили с просьбой убрать алкоголь, но Антигулов отказывался.

В какой-то момент у бойца сдали нервы, и он (на видео в синей кофте) решил разобраться с одним из гостей, но получил мощный удар. После этого в зале началась массовая потасовка, которую удалось остановить без полиции.

Бойцу не понравилось отсутствие алкоголя на столах
Telegram-канал Baza

Антигулов провел 28 поединков в профессионалах, выиграв 20 из них. Его дебют в UFC состоялся в 2016 году. Всего на его счету 6 боев под эгидой промоушена, последние 4 из которых закончились для него поражениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве непобедимого бойца MMA задержали за драку с бывшим полицейским.

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