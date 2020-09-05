Российский боец UFC отметился хамским поступком на дуэли взглядов. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев ударил бразильца Мишела Перейру во время традиционной дуэли взглядов перед поединком.

Имадаев вплотную приблизился к бразильцу, поднес руку со сжатым кулаком к лицу бразильского бойца, а затем ударил его ладонью. После этого президент UFC Дейна Уайт разнял бойцов. Поединок между Имадаевым и Перейрой пройдет в ночь на 6 сентября в рамках турнира UFC Fight Night 176.

25-летний Имадаев провел десять боев по правилам смешанных единоборств, одержав восемь побед и проиграл в двух из них. На счету 27-летнего бразильца 23 победы, 12 поражений, еще один бой с его участием завершился без результата.

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