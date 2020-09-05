Российский боец UFC отметился хамским поступком на дуэли взглядов. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 10:32, 5.09.2020

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев ударил бразильца Мишела Перейру во время традиционной дуэли взглядов перед поединком.

Имадаев вплотную приблизился к бразильцу, поднес руку со сжатым кулаком к лицу бразильского бойца, а затем ударил его ладонью. После этого президент UFC Дейна Уайт разнял бойцов. Поединок между Имадаевым и Перейрой пройдет в ночь на 6 сентября в рамках турнира UFC Fight Night 176.

25-летний Имадаев провел десять боев по правилам смешанных единоборств, одержав восемь побед и проиграл в двух из них. На счету 27-летнего бразильца 23 победы, 12 поражений, еще один бой с его участием завершился без результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне игрока сборной России выгнали из клуба за хамский поступок на дороге

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