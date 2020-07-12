Российский боец победил нокаутом и стал чемпионом UFC. Видео лучших моментов боя

Боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян выиграл чемпионский бой за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.

Ранее пояс принадлежал олимпийскому чемпиону по борьбе Генри Сехудо, который в мае заявил о завершении карьеры.

Петр Ян - Жозе Алдо

Бой против бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251, который проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Петр Ян - Жозе Алдо

27-летний россиянин выглядел увереннее на старте встречи, затем Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Ближе к концу Альдо подсел функционально. В пятом раунде Ян смог перевести бой в партер, где финишировал бразильца.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Лучшие моменты боя

Видео 5-го раунда

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.