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Российский боец победил нокаутом и стал чемпионом UFC. Видео лучших моментов боя

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
1,5 т.
Петр Ян

Петр Ян нокаутировал Жозе Алдо.

Боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян выиграл чемпионский бой за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.

Ранее пояс принадлежал олимпийскому чемпиону по борьбе Генри Сехудо, который в мае заявил о завершении карьеры.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Бой против бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251, который проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

27-летний россиянин выглядел увереннее на старте встречи, затем Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Ближе к концу Альдо подсел функционально. В пятом раунде Ян смог перевести бой в партер, где финишировал бразильца.

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Петр Ян - Жозе Алдо

Лучшие моменты боя

Видео 5-го раунда

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

ОАЭАбу-ДабиUFCПетр Ян
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