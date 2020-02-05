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7 февраля • обновлено в 08:33
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Российский боец начал "быковать" и был жестко нокаутирован за 3 секунды

107.7т
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Российский боец смешанных единоборств Руслан Гусейнов потерпел беспощадное поражение в турнире "Битва за хайп", основанном ютьюберами Амираном Сардаровым и Эдвардом Билом и посвященному MMA.

Перед поединком с 18-летним Омаром Нурутдиновым 29-летний Гусейнов демонстрировал всяческое неуважение к сопернику, "быкуя" во время стартовой речи судьи.

Такая самоуверенность закончилась для новосибирца плачевно. Уже на третьей секунде он получил мощнейший удар в голову и отправился "отдыхать" на настил октагона.

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Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел на вечере бокса в Дубае. Представитель Обьединенных Арабских Эмиратов перед поединком демонстрировал всяческую уверенность в своей победе, устроив перед соперником зажигательные танцы. Оппонент наказал его за такие понты, нокаутировав уже в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Место
Россия
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Троянов Роман
Троянов Роман
В бою, где 2 Россиянина должен победить Россиянин и проиграть))) Автор ты просто ДНИЩЕ!
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Врадій Сергій
Врадій Сергій
Троянов Роман, из-за чего у тебя так припекло? да там написано "российский боец" и что тут не правильного ? Что надо было написать, что он каzапский ?
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Алик Алик
Алик Алик
Один российский боец вырубил другого российского бойца . Что тут удивительного
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Врадій Сергій
Врадій Сергій
Алик Алик, новость не об этом, а о том он выкаблучивался, а потом потом получил по щам. ты че читать не умеешь ?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь=====>>- https://cuz.su/mblog
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