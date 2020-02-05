Российский боец смешанных единоборств Руслан Гусейнов потерпел беспощадное поражение в турнире "Битва за хайп", основанном ютьюберами Амираном Сардаровым и Эдвардом Билом и посвященному MMA.

Перед поединком с 18-летним Омаром Нурутдиновым 29-летний Гусейнов демонстрировал всяческое неуважение к сопернику, "быкуя" во время стартовой речи судьи.

Такая самоуверенность закончилась для новосибирца плачевно. Уже на третьей секунде он получил мощнейший удар в голову и отправился "отдыхать" на настил октагона.

Новости Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел на вечере бокса в Дубае. Представитель Обьединенных Арабских Эмиратов перед поединком демонстрировал всяческую уверенность в своей победе, устроив перед соперником зажигательные танцы. Оппонент наказал его за такие понты, нокаутировав уже в первом раунде.

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