Российский боец ММА заявил о попытке Путина узурпировать власть

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян выступил категорически против принятия правок в Конституцию страны.

По мнению чемпиона мира по боевому самбо, идея изменений направлена на то, чтобы полностью сосредоточить власть в руках президента Владимира Путина.

"Нужен ли лидер, который больше говорит, чем делает и у которого слова расходятся с действиями. За 20 лет можно сделать огромные изменения, этому пример большое количество стран. Если сравнить 2000-й и 2008-й, то экономические показатели будут конечно впечатляющие. А сравните 2014-й и 2020-й, разница отрицательная, что по уровню жизни, что по доходам. Вывод, очевиден: любая узурпация власти ведет к застою. И все поправки нацелены только на одно – это сосредоточить власть у президента. Я против изменений, лучше и правильнее, чтобы начала работать нынешняя конституция", – написал Вартанян на своей странице в социальной сети Instagram.

Боец ММА выступил против внесения поправок в конституцию России Instagram Эдуарда Вартаняна

Он призвал не поддерживать внесение изменений в правовой акт.

Отметим, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Алексей Андронов предположил, что чемпионат России по футболу будет остановлен после голосования за поправки в конституцию.