Российский боец ММА задушил соперника на турнире в Екатеринбурге - видеофакт

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Йонаса Бильштайна удушающим приемом во втором раунде боя на RCC 5.

Первый раунд прошел в пользу немца. Бильштайн повалил Шлеменко, молниеносно забрался ему за спину и плотно обхватил ногами. Александр не мог выбраться и около четырех минут принимал удары и защищался от удушающего приема лежа на спине. Во втором раунде Шлеменко начал давить на Йонаса постоянными атаками, несколько раз хорошо попал коленом и задушил поплывшего немца.

Шлеменко закрыл серию из трех поражений Гегарду Мусаси, Бруно Силве и Анатолию Токову. Теперь на его счету 57 побед и 12 поражений.

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