Российский боец ММА всадил топор в партнера и снял это на видео

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов покалечил спарринг-партнера Андрея Князева во время тренировки.

Новоселов получил в подарок топор и решил испробовать его на тренировке, проведя импровизированный поединок. На видео видно, как боец сперва размахивает им и подбрасывает, а затем всаживает в партнера.

Холодное оружие пробило щит и вонзилось в руку, из которой полилась кровь.

"Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло. Я попал в больницу, где мне наложили два шва. После случившегося у меня остался шрам" — рассказал в интервью Daily Mail Князев.

Новоселов провел 11 поединков в ММА. На его счету восемь побед, два поражения, один бой завершился вничью.

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