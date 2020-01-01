Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев нокаутировал американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL) и получил призовые в размере 1 млн долларов.

За минуту до конца 4-го раунда 36-летний уроженец Махачкалы перевел бой в партер, где мощнейшими добиваниями отправил оппонента в нокаут. Судья остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился жестким нокаутом в дебюте встречи.

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