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1 января • обновлено в 19:13
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Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов

3.1т
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев нокаутировал американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL) и получил призовые в размере 1 млн долларов.

За минуту до конца 4-го раунда 36-летний уроженец Махачкалы перевел бой в партер, где мощнейшими добиваниями отправил оппонента в нокаут. Судья остановил встречу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился жестким нокаутом в дебюте встречи.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот такие бойцы будут б а н д е р о в ц е в лечить
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да вы что? Х.а.х.е.л.а.м .такие бабки не снились..
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