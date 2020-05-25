Российский боец MMA Джамбулат Балиев задержан за участие в перестрелке

Михаил Морозов Другие виды спорта 09:47, 25.05.2020

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки в одном из районов Москвы.

Как сообщает издание Спорт-Экспресс, предполагается, что причиной конфликта между сторонами стали деньги. В разборках приняли участие девять человек. Один из них пострадал. В результате перестрелки было возбуждено уголовное дело по трем статьям: хулиганство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Джамбулат Балиев
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Балиев выступает в полусредней весовой категории. Он является мастером спорта и начал профессиональную карьеру в 2015 году. На его счету две победы в шести проведенных боях. Последний поединок бойца состоялся в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский боец MMA Эндрю Водсворт был арестован после того, как зарезал бывшую любовницу на глазах у дочери.

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