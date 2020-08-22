Российский боец Bellator выиграл нокаутом чемпионский бой

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

На турнире Bellator 244, который прошел в Анкасвилле (Коннектикут, США), 28-летний Немков нокаутировал действующего обладателя титула Райана Бейдера.

Во втором раунде 28-летний Немков попал 37-летнему американцу хайкиком в голову и перевел бой в партер. Представитель США смог подняться и стал убегать по октагону, попытался дотянуть до перерыва. Немков догнал оппонента и вновь свалил его на канвас. Судья после третьего падения остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире Bellator 244 знаменитый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (24-0) победил 27-летнего американца Марка Леммингера (11-2).

Встреча завершилась техническим нокаутом в первом раунде

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