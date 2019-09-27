Российских легкоатлетов поселили на ЧМ в "дом колхозника" с отравленной едой

На чемпионате мира по легкой атлетике-2019, который 27 сентября стартует в Дохе (Катар), произошел первый скандал.

Сборная Норвегии покинула отель, в который заселилась на время проведения ЧМ, из-за массовых случаев отравления.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Катаре 27 сентября

Отметим, что также в этом отеле проживает и сборная России.

"Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а остальное - натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд", - заявил представитель российской делегации в комментарии ТАСС.

По словам источника, первой забила тревогу норвежская сборная, которая сразу же приняла решение сменить гостиницу.

"Еда здесь такая, что невозможно есть. Норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций – Ред.) должна незамедлительно разобраться в этой ситуации", - отметил представитель сборной России.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Интересно, что российские легкоатлеты из-за допингового скандала выступят на турнире под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию официально поймали на лжи в связи с положительными допинг-пробами.

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