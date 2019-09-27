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27 сентября • обновлено в 19:47
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Российских легкоатлетов поселили на ЧМ в "дом колхозника" с отравленной едой

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На чемпионате мира по легкой атлетике-2019, который 27 сентября стартует в Дохе (Катар), произошел первый скандал.

Сборная Норвегии покинула отель, в который заселилась на время проведения ЧМ, из-за массовых случаев отравления.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Катаре 27 сентября

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Катаре 27 сентября

Отметим, что также в этом отеле проживает и сборная России.

"Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а остальное - натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд", - заявил представитель российской делегации в комментарии ТАСС.

По словам источника, первой забила тревогу норвежская сборная, которая сразу же приняла решение сменить гостиницу.

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"Еда здесь такая, что невозможно есть. Норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций – Ред.) должна незамедлительно разобраться в этой ситуации", - отметил представитель сборной России.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Интересно, что российские легкоатлеты из-за допингового скандала выступят на турнире под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию официально поймали на лжи в связи с положительными допинг-пробами.

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Место
Катар Доха
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a alexeyon
a alexeyon
россияние опять "выступят на турнире под нейтральным флагом" ? снова под флагом OAR ? Орально Анальная Rеспублика.... ахахахаха, ну б..я и уморы)))
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
a alexeyon, это при условии, что на допинге не попадутся !
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А Украинские так и остались в свинарнике?
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Григорьев Григорий, баран - это тот кто живёт в стаде, наблюдающий чтоб пастух палкой не огрел, молящийся на этого же пастуха и молча жрёт траву в ожидании стать шашлыком где-нибудь в Сирии или в Донбассе или куда пошлют. Ничего не напоминает ?
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1
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Григорьев Григорий, Хватить молиться на Украину, займитесь своим хлевом, провинциалы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где в заголовке про команду Норвегии?
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