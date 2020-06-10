Российских легкоатлетов могут лишить нейтрального статуса
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что легкоатлетов из РФ лишат возможности выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов.
"Пять миллионов долларов обязательно должны быть выплачены. Я не хочу предварять решение World Athletics, но последствия могут быть тяжелыми. Если платеж не будет внесен до 1 июля, будет рассмотрен вопрос членства ВФЛА в World Athletics и вопрос о нейтральном статусе наших легкоатлетов. Имею в виду, что всего этого можно лишиться. Это отбросит российскую легкую атлетику назад на долгие годы, наши спортсмены просто не смогут выступать ни в каком статусе. Это точно", – цитирует Гануса издание Чемпионат.
Отмечается, что за ситуацию с допинговым скандалом ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов (5 из которых условно) и временно лишена членства в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics).
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.
9 декабря 2019 года WADA лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.