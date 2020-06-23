Российские легкоатлеты – Путину: стоим на пороге развала

Ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, призвав его спасти российскую легкую атлетику.

“Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам. Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио”, – цитирует издание РИА Новости текст письма.

Спортсмены отмечают, что российская легкая атлетика находится на пороге развала, а атлеты и тренеры, которые не были замешаны в допинговых махинациях, тоже оказались под ударом.

"Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на Ваше участие и понимание", – написано в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские легкоатлеты могут потерять возможность выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов до 1 июля.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.

9 декабря 2019 года WADA лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.