Российские бойцы ММА устроили драку, не поделив автограф-сессию

Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили потасовку во время автограф-сессии, которая проходила 27 сентября в Москве.

Зачинщиком драки стал Исмаилов, который ворвался в зал и накинулся с кулаками на своего будущего соперника, сообщает корреспондент "Матч ТВ" Егор Антипин. Охране не сразу удалось растащить бойцов.

Ранее во время пресс-конференции Минаев и Исмаилов сошлись в словесной перепалке. Кикбоксер спародировал Конора МакГрегора и принес с собой чемпионский пояс, за что был высмеян своим оппонентом.

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Напомним, что Минеев и Исмаилов сойдутся в октагоне 19 октября в Москве в рамках турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL. Поединок должен был состояться 30 марта, однако был отложен из-за серьезной травмы кикбоксера.

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