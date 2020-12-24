Российские бойцы ММА подрались в прямом эфире во время интервью

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку в Москве на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup.

Оба спортсмена не являлись участниками непосредственно турнирных встреч вечера. После одного из поединков Минеев вышел в октагон и вызвал на бой Исмаилова.

"Исмаилов, я знаю, что ты здесь! Выйди и скажи, когда мы будем драться? А то все люди думают, что ты испугался", – завил Минеев.

После этого в клетку вошел Магомед, также обвинив оппонента в трусости.

"Что сейчас было здесь? Парень хотел высказаться? Убежал наверное", – ответил Исмаилов, сделав обманное движение, как будто нападает. Минеев дернулся, и в ответ ударил соперника микрофоном. После этого уроженец Нижнего Тагила бросился в атаку, стараясь нокаутировать оппонента. Завязалась потасовка, которую пришлось разнимать силовикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее встреча в чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров завершилась дракой. Судьи не стали выяснять, кто был зачинщиком потасовки и дисквалифицировали обоих спортсменов.