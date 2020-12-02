Российская олимпийская чемпионка отказалась возвращаться на родину

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анастасия Ермакова отказалась возвращаться в РФ.

Комментируя возможность работать вместе со своей бывшей партнершей Анастасией Давыдовой, 37-летняя Ермакова призналась, что ей хорошо живется в Италии, поэтому ее не зовут в Москву.

"Думаю, что если в один день я решу вернуться в Россию и скажу ей: "Слушай, возьми меня на работу", она мне не откажет. Но она знает, что я здесь обустроилась, что у меня здесь семья, дети, дом. И не переманивает. За все это время я не думала вернуться", – сказала Ермакова в эфире "МатчТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермакова рассказала, что на самом деле происходило в Италии во время пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что "ситуация, очень сильно раскручена".