Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием беспорядки в США

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Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

Каролина Севастьянова @karolisha.s

"В шоке от того, сколько людей поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом "справедливости и расизма". Это не борьба за мир без расизма, а наоборот: причины, по которым он еще существует", - написала она в сторис Instagram.

Севастьянова добавила, что выступает против насилия в любом его проявлении.

"Недавно все кричали про насилие, все были против этого, а сейчас все это стали поддерживать. Даже если это вековая проблема, то почему они заставляют страдать таких же людей, как они?" — задалась вопросом она.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

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