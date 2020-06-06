Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием беспорядки в США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.
Каролина Севастьянова
@karolisha.s
"В шоке от того, сколько людей поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом "справедливости и расизма". Это не борьба за мир без расизма, а наоборот: причины, по которым он еще существует", - написала она в сторис Instagram.
Севастьянова добавила, что выступает против насилия в любом его проявлении.
"Недавно все кричали про насилие, все были против этого, а сейчас все это стали поддерживать. Даже если это вековая проблема, то почему они заставляют страдать таких же людей, как они?" — задалась вопросом она.
Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.
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