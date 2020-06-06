Главная Новости
6 июня • обновлено в 16:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием беспорядки в США

884
Читать материал на украинском

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

"В шоке от того, сколько людей поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом "справедливости и расизма". Это не борьба за мир без расизма, а наоборот: причины, по которым он еще существует", - написала она в сторис Instagram.

Севастьянова добавила, что выступает против насилия в любом его проявлении.

"Недавно все кричали про насилие, все были против этого, а сейчас все это стали поддерживать. Даже если это вековая проблема, то почему они заставляют страдать таких же людей, как они?" — задалась вопросом она.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Geniuses
VS
MIBR
Победа Evil Geniuses
1.60 Сделать ставку
SMASH
VS
forZe
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Гамбург
VS
Хольштайн
Победа Гамбурга
1.70 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Оснабрюк
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Энергетик-БГУ
Победа Шахтера с форой (-1)
1.78 Сделать ставку
Витебск
VS
БАТЭ
Инд. тотал БАТЭ больше 1.5
1.81 Сделать ставку
fnatic
VS
Team Vitality
Победа fnatic
1.70 Сделать ставку