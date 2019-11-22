IAAF жестоко наказала Россию за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила семь чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с президентом организации.

Как сообщает Спорт Эспресс, IAAF закончила расследование по делу Данила Лысенко, которое длилось более 15 месяцев. Российскому прыгуну были предъявлены обвинения в умышленном пропуске допинг-проб и фальсификации документов.

Российская легкая атлетика Спорт-Экспресс

Представители международной организации считают, что в подделывании данных замешаны не только сам спортсмен и его тренер, а и чиновники российской федерации. В связи с этим от работы временно отстранены президент и вице-президент организации, ее исполнительный директор, начальник отдела спортивных программ и антидопинговый координатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за допингового скандала Россия может остаться без Евро-2020 и Олимпийских игр-2020.

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