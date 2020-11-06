Российская фигуристка рассказала, не мешает ли ей грудь во время выступлений

Александр Чеканов Другие виды спорта 15:14, 6.11.2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на оригинальный вопрос подписчика в социальной сети Instagram.

Во время общения с чемпионкой мира один из болельщиков спросил у спортсменки, не мешает ли ей грудь во время прокатов.

Туктамышеву ничуть не смутил такой вопрос. "Она мне только помогает", – написала Елизавета.

Елизавета Туктамышева пообщалась с болельщиками в Instagram.

Кроме того, россиянку спросили, что она выберет – сон или секс. "Сонекс", – оригинально ответила фигуристка.

Напомним, Елизавета Туктамышева известна своими откровенными прокатами. Девушка не стесняется раздеваться до нижнего белья, а также призвала других фигуристок последовать ее примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева опубликовала голое фото, на котором прикрылась только книгой.

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