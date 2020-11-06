Российская фигуристка рассказала, не мешает ли ей грудь во время выступлений

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,3 т.
Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на оригинальный вопрос подписчика в социальной сети Instagram.

Во время общения с чемпионкой мира один из болельщиков спросил у спортсменки, не мешает ли ей грудь во время прокатов.

Туктамышеву ничуть не смутил такой вопрос. "Она мне только помогает", – написала Елизавета.

Елизавета Туктамышева пообщалась с болельщиками в Instagram.

Кроме того, россиянку спросили, что она выберет – сон или секс. "Сонекс", – оригинально ответила фигуристка.

Напомним, Елизавета Туктамышева известна своими откровенными прокатами. Девушка не стесняется раздеваться до нижнего белья, а также призвала других фигуристок последовать ее примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева опубликовала голое фото, на котором прикрылась только книгой.

фигурное катаниеЕлизавета Туктамышева