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Российская чемпионка вместо флага России отпраздновала "золото" пледом в горошек

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Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина отпраздновала "золото" на юниорском чемпионате Европы-2019, размахивая не флагом, а пледом в горошек.

"Это были эмоции и желание поделиться радостью этой победы со зрителями. Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой возможности мы сейчас лишены. На эмоциях взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказался плед", – прокомментировала празднование сама Аксана.

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Представители Всероссийской федерации легкой атлетики добавили (ВФЛА), что поступок Гатауллиной не считается нарушением регламента для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях ИААФ в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами.

С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в марте 2019 года. Спортсмены РФ продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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Тема
легкая атлетика
Место
Россия
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Это были эмоции и желание поделиться радостью этой победы со зрителями. Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой страны нет . На эмоциях взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказался плед")))))))))))))))))))
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