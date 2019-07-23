Российская чемпионка вместо флага России отпраздновала "золото" пледом в горошек

Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина отпраздновала "золото" на юниорском чемпионате Европы-2019, размахивая не флагом, а пледом в горошек.

"Это были эмоции и желание поделиться радостью этой победы со зрителями. Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой возможности мы сейчас лишены. На эмоциях взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказался плед", – прокомментировала празднование сама Аксана.

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Представители Всероссийской федерации легкой атлетики добавили (ВФЛА), что поступок Гатауллиной не считается нарушением регламента для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях ИААФ в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами.

С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в марте 2019 года. Спортсмены РФ продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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