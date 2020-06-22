Российская чемпионка Туктамышева показала соблазнительный танец в купальнике

Александр Чеканов Другие виды спорта 19:24, 22.06.2020 Обновлено: 19:31, 22.06.2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала своих поклонников новыми фото и видео в купальнике.

Чемпионка мира, которая известна своими откровенными прокатами, на странице в социальной сети Instagram опубликовала два снимка, где она позирует на берегу озера.

Елизавета Туктамышева похвасталась фигурой купальнике
Instagram Елизаветы Туктамышевой

Также 23-летняя спортсменка представила видео с соблазнительным танцем. В ролике Туктамышева в расстегнутой рубашке продемонстрировала несколько танцевальных движений. "Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна", – подписала пост фигуристка.

Елизавета Туктамышева показала фото в купальнике
Instagram Елизаветы Туктамышевой

Фанаты выразили восторг фигурой Елизаветы. Всего за несколько часов пост российской фигуристки набрал 17,5 тысяч лайков и более двух сотен комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева иронично отреагировала на критику со стороны некоторых пользователей сети, который упрекнули спортсменку в слишком откровенных фото.

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