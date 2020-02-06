Российская чемпионка, пытавшаяся совершить суицид, сделала неожиданное заявление

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выпустила видео, в котором назвала информацию о попытке суицида "полной неправдой".

"В прессе пишут полный ужас, полную неправду. У меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, что можно было такое написать без малейших доказательств", – заявила спортсменка в ролике, опубликованном в Telegram-канале Подъем.

Александра Солдатова

Она рассказала, что порезалась ножом во время приготовления завтрака и решила профессионально обработать рану.

"Утром я готовила завтрак и порезалась, такое бывает, у всех бывает. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я заехала в больницу и предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом конец всей истории, со мной все в порядке", – объяснила ситуацию 21-летняя гимнастка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сначала в СМИ появилась информация о том, что Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.

Тренер спортсменки Анна Дьяченко заявила, что шокирована последними новостями, а в больнице рассказали о состоянии гимнастки.

Позже появился первый комментарий Солдатовой, которая признала, что совершила глупую ошибку и сожалеет о произошедшем.

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