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9 февраля • обновлено в 03:05
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Российская чемпионка, обвиненная в попытке суицида, показала запястья

3.8т
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова показала свои запястья в доказательство того, что она не совершала попытку самоубийства.

На YouTube-канале SportGamePro было опубликовано видео, на котором спортсменка сидит в кафе с тренером, перекладывая из одной руки в другую стакан с кофе, чтобы продемонстрировать свои запястья.

Александра Солдатова

Александра Солдатова

Белновости

Стоит отметить, что в воскресенье, 9 февраля, 21-летняя россиянка собирается выступить на гала-концерте этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

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Александра Солдатова: как выглядит российская чемпионка мира, пытавшаяся совершить суицид

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала в СМИ появилась информация о том, что Александра Солдатова совершила попытку самоубийства, нанеся себе ножевые ранения.

Тренер спортсменки Анна Дьяченко заявила, что шокирована последними новостями, а в больнице рассказали о состоянии гимнастки.

В СМИ появился первый комментарий Солдатовой, которая признала, что совершила глупую ошибку и сожалеет о произошедшем.

Позже спортсменка опубликовала видео, на котором заявила, что сообщения СМИ о том, что она пыталась покончить жизнь самоубийством, являются "полной неправдой".

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Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
художественная гимнастика
Тег
самоубийство
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Иванович Василий
Иванович Василий
Комменты там отключены, так что время съемки - ни подтвердить, ни опровергнуть публично некому.
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