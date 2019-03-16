Российская бобслеистка обозвала соперниц "бройлерными курами"

Россиянка Надежда Сергеева высказалась о своих соперницах из Германии. Бобслеистка возмутилась поведением своих соперниц, которые отказываются жать им руки из-за допингового скандала.

"Наших девочек сравнить с немками — те как бройлерные куры, здоровые, мощные. Машины. Но на допинге мы, как всем кажется. Руки не подают на пьедестале. Две немки игнорировали. Они знают, что мы оправданы, но не меняются. Активные, с позицией. Даже в европейской прессе обсуждалось, показывали этот момент много раз. Хотят, чтобы еще больше говорили об их непримиримости", - цитирует Сергееву Матч ТВ.

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Надежда Сергеева instagram.com/nadezhdasergeeva13

Напомним, что тест на допинг российской бобслеистки, который был сдан во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, оказался положительным. Сергеева отказалась вскрывать контрольную допинг-пробу "В" и покинула соревнования. В октябре 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял с бобслеистки все обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своего коллегу Александра Логинова, который вернулся в большой спорт после длительной дисквалификации.

Российский спортсмен был отстранен от соревнований с 2014 по 2016 года за употребление запрещенных препаратов.

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