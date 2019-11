Впервые в истории! Украинский пловец установил мировой рекорд

Украинский пловец Михаил Романчук с мировым рекордом стал победителем седьмого этапа Кубка мира, который проходит в столице Катара.

В Дохе 23-летний уроженец Ривного проплыл 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61, показав лучшее время за всю историю проведения соревнований. "Серебро" досталось чешскому спортсмену Яну Мики (14:58.30), бронзовую медаль выборол представитель Венгрии Гергели Гюрте (14:59.88).

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine! #SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF

"Я очень счастлив установить это достижение перед олимпийским сезоном", - прокомментировал свой успех наш соотечественник.

An interview with the swimmer Mykhailo Romanchuk who was 1st and broke the world cup record in 1500 freestyle in the Fina Swimming world Cup Doha #SWC19 #FINA #SWIMMING #omega @fina1908 pic.twitter.com/Crdo3WU9jn