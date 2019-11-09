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9 ноября • обновлено в 10:29
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Впервые в истории! Украинский пловец установил мировой рекорд

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Украинский пловец Михаил Романчук с мировым рекордом стал победителем седьмого этапа Кубка мира, который проходит в столице Катара.

В Дохе 23-летний уроженец Ривного проплыл 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61, показав лучшее время за всю историю проведения соревнований. "Серебро" досталось чешскому спортсмену Яну Мики (14:58.30), бронзовую медаль выборол представитель Венгрии Гергели Гюрте (14:59.88).

"Я очень счастлив установить это достижение перед олимпийским сезоном", - прокомментировал свой успех наш соотечественник.

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Напомним, что ровно год назад Михаил также установил мировой рекорд в Дохе. Украинец выиграл чемпионата мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 м), став лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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Тема
плавание
Персона
Михаил Романчук
Место
Катар Доха
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